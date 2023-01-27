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США направят в Украину танки Abrams модификации M1A2, который имеет значительно улучшенные возможности по сравнению с более ранней моделью M1A1.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх во время общения с журналистами.

По ее словам, модификация M1A2 будет той версией танков Abrams, которые США передадут украинским войскам.

При этом Сингх отметила, что у США сейчас “нет этих танков в избытке” на складах”, потому на передачу танков Украине уйдут “месяцы”.

— Частично этот пакет, о котором мы объявили, имеет целью закупить новые танки для Украины,- сказала заместитель спикера Пентагона.

Она добавила, что поставки 31 танка не являются “символичным” жестом со стороны США.

— Я не считаю, что батальон танков Abrams для Украины — это символично. Это реальные способности, которые, безусловно, обеспечат Украине преимущество на поле боя, — заявила Сабрина Сингх.

Как рассказал американскому телеканалу CNN генерал армии в отставке Роберт Абрамс, бывший командующий вооруженными силами США в Корее, чей отец был однофамильцем 70-тонного танка, танк M1A2 является значительной модернизацией по сравнению с более старым M1A1, в основном за счет того, что A2 работает на цифровой системе, в отличие от аналоговой системы A1.

Источники: PBS NewsHour, CNN