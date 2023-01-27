Танки Leopard от Канады и серийное производство САУ Богдана: что происходит на 338-й день войны (онлайн)
В результате массированной атаки России 26 января погибло 11 человек и столько же пострадавших, сообщили в ГСЧС.
В Киев приехали аудиторы из США для контроля за распределением военной помощи, сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
Нардепа Николая Тищенко исключили из партии Слуга народа из-за того, что без служебной необходимости поехал в Таиланд.
В ВСУ проверяют данные о возможном нахождении белорусских военных в Запорожской области.
Правительство Канады объявило, что предоставит Украине четыре танка Leopard 2 и поможет в обучении экипажей.
ССО Азов стал отдельной штурмовой бригадой в составе Сухопутных войск ВСУ.
Министр обороны Алексей Резников обнародовал фото, на котором сидит за рулем украинской САУ Богдана. Он заявил, что Минобороны в 2022 году закупало вооружение и военную технику у отечественных производителей. Поэтому “танки западного производства, которые поступят через несколько месяцев, на фронте будет поддерживать украинская — во всех смыслах этого слова — артиллерия”.