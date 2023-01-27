Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна
Илья Нежигай |
Танки Leopard от Канады и серийное производство САУ Богдана: что происходит на 338-й день войны (онлайн)

Танки Leopard от Канады и серийное производство САУ Богдана: что происходит на 338-й день войны (онлайн)

В результате массированной атаки России 26 января погибло 11 человек и столько же пострадавших, сообщили в ГСЧС.

В Киев приехали аудиторы из США для контроля за распределением военной помощи, сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Нардепа Николая Тищенко исключили из партии Слуга народа из-за того, что без служебной необходимости поехал в Таиланд.

В ВСУ проверяют данные о возможном нахождении белорусских военных в Запорожской области.

Правительство Канады объявило, что предоставит Украине четыре танка Leopard 2 и поможет в обучении экипажей.

ССО Азов стал отдельной штурмовой бригадой в составе Сухопутных войск ВСУ.

Министр обороны Алексей Резников обнародовал фото, на котором сидит за рулем украинской САУ Богдана. Он заявил, что Минобороны в 2022 году закупало вооружение и военную технику у отечественных производителей. Поэтому “танки западного производства, которые поступят через несколько месяцев, на фронте будет поддерживать украинская — во всех смыслах этого слова — артиллерия”.

С начала С конца
Прямая трансляция
00:32 - 27 января

США направят в Украину танки Abrams модификации M1A2, который имеет значительно улучшенные возможности по сравнению с более ранней моделью M1A1.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх во время общения с журналистами.

По ее словам, модификация M1A2 будет той версией танков Abrams, которые США передадут украинским войскам.

При этом Сингх отметила, что у США сейчас “нет этих танков в избытке” на складах”, потому на передачу танков Украине уйдут “месяцы”.

— Частично этот пакет, о котором мы объявили, имеет целью закупить новые танки для Украины,- сказала заместитель спикера Пентагона.

Она добавила, что поставки 31 танка не являются “символичным” жестом со стороны США.

— Я не считаю, что батальон танков Abrams для Украины — это символично. Это реальные способности, которые, безусловно, обеспечат Украине преимущество на поле боя, — заявила Сабрина Сингх.

Как рассказал американскому телеканалу CNN генерал армии в отставке Роберт Абрамс, бывший командующий вооруженными силами США в Корее, чей отец был однофамильцем 70-тонного танка, танк M1A2 является значительной модернизацией по сравнению с более старым M1A1, в основном за счет того, что A2 работает на цифровой системе, в отличие от аналоговой системы A1.

ИсточникиPBS NewsHourCNN

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<1>
Знайшли помилку в тексті?
Помилка