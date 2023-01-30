Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген выступает за поставку Украине истребителей для защиты от российских атак.

Об этом пишет издание Tagesschau.

По его словам, Украине можно передать американские истребители F-16 или истребители советской разработки из старых запасов ГДР.

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Так, в одном из телеэфира Хойсген сказал: Я считаю, что поставка истребителей необходима для лучшей защиты Украины от атак России.

Хойсген отметил, что государствам в соответствии с международным правом разрешено поставлять Украине оружие, в том числе основные боевые танки и истребители.

Ранее Хойсген высказывался за направление современных танков в Украину, и когда соответствующее решение одобрил канцлер Олаф Шольц, Кристоф Хойсген приветствовал это. Ведь танки Leopard 2 могут иметь решающее значение для обороны Украины.

Ранее спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Украине для защиты было бы достаточно не менее пяти бригад западных самолетов, например F-16.