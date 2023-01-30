Глава Мюнхенской конференции по безопасности выступает за передачу Украине истребителей
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген выступает за поставку Украине истребителей для защиты от российских атак.
Об этом пишет издание Tagesschau.
По его словам, Украине можно передать американские истребители F-16 или истребители советской разработки из старых запасов ГДР.
Так, в одном из телеэфира Хойсген сказал: Я считаю, что поставка истребителей необходима для лучшей защиты Украины от атак России.
Хойсген отметил, что государствам в соответствии с международным правом разрешено поставлять Украине оружие, в том числе основные боевые танки и истребители.
Ранее Хойсген высказывался за направление современных танков в Украину, и когда соответствующее решение одобрил канцлер Олаф Шольц, Кристоф Хойсген приветствовал это. Ведь танки Leopard 2 могут иметь решающее значение для обороны Украины.
Ранее спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Украине для защиты было бы достаточно не менее пяти бригад западных самолетов, например F-16.