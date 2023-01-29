Январь, 29 в 14:43

Украине было бы достаточно не менее пяти бригад самолетов западного производства, например, F-16, для защиты страны от врага в будущем.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

– Понятно, что нам сразу никто пять бригад не даст. Начинать мы будем, как с системами IRIS-T и NASAMS – сначала с одной-двух батарей, только со временем поставки будут наращиваться, – объясняет процедуру поставки Юрий Игнат.

По словам спикера, при условии, что западные партнеры примут окончательное решение о предоставлении самолетов F-16, поставки могут начаться с нескольких эскадрилий.

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– Количество самолетов не будет настолько большим, как хотелось бы, ведь параллельно нужно готовить пилотов, инженерно-авиационную службу и аэродромную инфраструктуру, – отмечает Юрий Игнат.

О необходимости поставок самолетов, в частности F-16, Украина говорит с первых дней полномасштабного вторжения.

Украинское командование стремится заменить весь парк советских самолетов, что устарели уже и морально, и физически, а воюет сегодня на грани своих возможностей только благодаря пилотам.

В настоящее время от руководства государства поступают сигналы, что девятое заседание Контактной группы по обороне Украины (в формате Рамштайн), запланированное на 14 февраля, будет “авиационным”.

То есть участники заседания будут обсуждать предоставление Украине самолетов западного производства.

– Будет ли там принято это решение, сложно сказать. Вы же видите, насколько чувствителен западный мир к информации о возможной эскалации, которую активно распространяет российская пропаганда. Решение будет коллегиальным, поэтому ожидаем, что оно будет авиационным и в пользу нашего государства, – надеется Юрий Игнат.

Напомним, что девятое заседание Контактной группы по обороне Украины (в формате Рамштайн) состоится 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Возглавят Рамштайн-9 Соединенные Штаты Америки.