В Беларуси завершается передислокация войск РФ для учений — Госпогранслужба

Январь, 31 в 18:52

В Беларуси перемещаются подразделения, которые уже завершили военные учения, на территорию Российской Федерации. Однако вместо них прибывают новые подразделения, которые планируют там тренироваться.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга 31 января. Он уверяет, что пока не наблюдается создания группировки, способной вести наступательные действия против Украины.

— На границе с Беларусью ситуация остается полностью контролируемой, хотя и напряженной. Беларусь не прекращает поддерживать вооруженную агрессию России. На ее территории постоянно проходят совместные учения между подразделениями РФ и Беларуси. Отмечу, что создание необходимой наступательной группировки, готовой осуществить вторжение на территорию Украины с этого направления, пока не отмечается, — заявил спикер Госпогранслужбы.

Согласно наблюдениям украинских пограничников, российские подразделения в Беларуси находятся на полигонах, где продолжаются учения и проводится соответствующая подготовка.

Сейчас смотрят Он добавил, что сейчас завершается передислокация из Беларуси в Россию тех подразделений, которые уже закончили подготовку. Однако с января на РБ начали заходить новые российского подразделения для проведения с ними дальнейшего обучения и боевого слаживания. Читайте Есть только единственный вероятный вариант: способна ли РФ осуществить повторное наступление и как это повлияет на бои на Донбассе

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