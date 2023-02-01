До 30 тыс. человек: количество украинских военных, которые пройдут обучение в ЕС, планируют увеличить

Февраль, 01 в 21:49

Число украинских военных, которые проходят подготовку в рамках тренировочной миссии ЕС, планируют удвоить. Об этом сообщает немецкое издание RND.

Первоочередной целью было обучить 15 тыс. украинских солдат. Но как заявили несколько чиновников в Брюсселе, новая цель – научить 30 тыс. военных Вооруженных сил Украины в странах ЕС.

В ноябре министры иностранных дел стран-членов приняли решение о начале учебной миссии ЕС.

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Тогда речь шла о том, что сначала до 15 тыс. украинских военных должны пройти обучение в Германии, Польше и других странах ЕС. С помощью миссии ЕС хочет помочь украинским войскам защищаться еще лучше от российских захватчиков.

В рамках миссии ЕС Бундесвер предлагает, в частности, боевую подготовку для рот и тактические учения для штаба бригады и штабов подчиненных батальонов.

Немецкое предложение также включает в себя обучение инструкторов, медицинскую подготовку и обучение на системах вооружения в тесном сотрудничестве с промышленностью.

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Источник: RND