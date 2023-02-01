США ввели новые санкции против РФ и торговца оружием Зименкова

Февраль, 01 в 18:16

Министерство финансов США ввело новые санкции в отношении России. В подсанкционный список попали физические и юридические лица.

Как сообщает пресс-служба ведомства, США ввели блокирующие санкции против 22 физических и юридических лиц в нескольких странах, которые помогали России уклоняться от предыдущих санкций.

— Отчаянные попытки России использовать прокси-серверы, чтобы обойти санкции США, демонстрируют, что санкции значительно усложнили и подорожали для российского военно-промышленного комплекса возобновление поставок военной машины Путина, — сказал замминистра финансов Уолли Адейемо.

Новые санкции коснутся организаций в Болгарии, Латвии, Сингапуре, Израиле и на Кипре.

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Санкции направлены против российской сети уклонения от санкций, возглавляемой торговцем оружием из России и Кипра Игорем Зименковым.

Личности “сети Зименкова” участвовали в проектах, связанных с обороноспособностью России, в частности, поставляли российской компании высокотехнологичные устройства после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Некоторые члены сети Зименкова также поддерживали подсанкционные государственные российские оборонные компании ОАО Рособоронэкспорт и государственную корпорацию Ростех, которые являются ключевыми елементами ВПК России.

Игорь Зименков тесно сотрудничал со своим сыном Джонатаном, против которого также введены санкции.

Для оплаты проектов, связанных с оборонной индустрией РФ, использовались подставные компании.

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Источник: Минфин США