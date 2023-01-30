Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ

Евросоюз наложил санкции на иранского производителя поставляемых России беспилотников

Анастасия Кожушко, редактор ленты
санкції
Фото: Depositphotos

Европейский Союз наложил санкции на иранскую государственную компанию Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation, производящую беспилотники.

Об этом сообщает Официальный журнал Европейского Союза.

Компания производит военные и гражданские самолеты, а также беспилотные летательные аппараты.

Сейчас смотрят

БПЛА использует Корпус стражей исламских революций.

Также в сообщении отмечается, что эти беспилотники российская армия применяет для авиаударов по Украине.

Ранее представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что перерывы между массированными ракетными атаками РФ на Украину увеличиваются, поскольку темпы производства российских ракет не успевают за их использованием. Поэтому все чаще оккупанты используют дроны.

Тем временем украинские органы прокуратуры и следствия уверены, что должностные, юридические и физические лица Ирана причастны к производству и поставке дронов-камикадзе России.

Читайте
В РФ происходят существенные изменения, война и санкции подтачивают путинский режим – Буданов

Источник: Официальный журнал Европейского Союза

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка