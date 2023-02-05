Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

За войну против Украины: вступил в силу запрет завозить нефтепродукты в ЕС из РФ

Юля Захарченко, редактор ленты
За войну против Украины: вступил в силу запрет завозить нефтепродукты в ЕС из РФ
Фото: Depositphotos

Уже вступил в силу запрет на импорт с территории Российской Федерации нефтепродуктов, в частности, бензина, дизеля, керосина, нефти и мазута в Европейский Союз с сегодняшнего дня, 5 февраля.

По данным иностранных изданий, основанием для ограничений стали санкции, введенные 27 странами-членами ЕС в ответ на полномасштабную войну РФ против Украины.

В частности, ЕС утвердил эмбарго на морские поставки нефтепродуктов из России еще летом, которое начало действовать 5 декабря 2022 года.

Сейчас смотрят

Однако действует исключение для Софии и Загреба, которые до конца 2023 года могут закупать газойль. Прага также имеет возможность пока покупать российское дизельное топливо.

Согласно плану, предусмотрен переходный период в течение 55 дней для суден, которые намерены перевезти российские нефтепродукты, закупленные и загруженные до 5 февраля, а также разгруженные до 1 апреля 2023 года.

Предельная цена на уровне $45 за баррель установлена на нефтепродукты со скидкой к сырой нефти, в частности, мазут. Вторая предельная цена в размере $100 за баррель касается нефтепродуктов высокой переработки с премией к сырой нефти, среди них бензин и дизельное топливо.

Читайте
Украина продлила эмбарго на товары РФ и другие ограничения импорта еще на год

Источник: Deutsche Welle
Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка