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Факты / Україна

Украина продлила эмбарго на товары РФ и другие ограничения импорта еще на год

Малиновская Ангелина, редактор ленты
товари, імпорт, вантажівка
Фото: Depositphotos

Украина продлила на 2023 год действие запрета на поставку в страну значительного перечня российских товаров, впервые введенного в конце 2015 года в качестве ответных мер на ограничения со стороны России.

Соответствующие постановления правительства №1448 и №1450 былы опубликованы на его сайте.

Торговые контрмеры Украины были введены как ответ на введенное с 2016 года российское эмбарго для украинских товаров.

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Кроме того, со 2 января 2016 года для российских товаров действует “режим наибольшего содействия” ВТО, который предусматривает применение высших ставок ввозной пошлины вместо нулевой ставки. Ограничение действовало на некоторые российские товары в соответствии с соглашением о режиме свободной торговли между странами СНГ.

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