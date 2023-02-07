Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Жертвами мощного землетрясения в Турции и Сирии стали уже более 4300 человек

Марта Бондаренко, редактор ленты
Жертвами мощного землетрясения в Турции и Сирии стали уже более 4300 человек
Фото: Getty Images

По состоянию на утро 7 февраля подтвержденное число погибших в Турции возросло до 2921 человека.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции.

Глава агентства Юнус Сезер заявил, что еще 15 834 человека получили ранения.

Сейчас смотрят

В соседней Сирии погиб по меньшей мере 1451 человек.

По данным сирийского государственного информационного агентства SANA, 711 человек погибли на подконтрольных правительству территориях, в основном в районах Алеппо, Хама, Латакия и Тартус.

Группа Белые каски, официально известная как гражданская оборона Сирии, сообщила о 740 погибших в районах, контролируемых оппозицией. Большая часть северо-западной Сирии, которая граничит с Турцией, контролируется антиправительственными силами в условиях гражданской войны, начавшейся в 2011 году.

Читайте
Более 2 300 жертв и сотни разрушенных домов: что известно о самом мощном землетрясении в Турции и Сирии

Источники: BBC, CNN
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка