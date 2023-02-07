Февраль, 07 в 6:40

По состоянию на утро 7 февраля подтвержденное число погибших в Турции возросло до 2921 человека.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции.

Глава агентства Юнус Сезер заявил, что еще 15 834 человека получили ранения.

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В соседней Сирии погиб по меньшей мере 1451 человек.

По данным сирийского государственного информационного агентства SANA, 711 человек погибли на подконтрольных правительству территориях, в основном в районах Алеппо, Хама, Латакия и Тартус.

Группа Белые каски, официально известная как гражданская оборона Сирии, сообщила о 740 погибших в районах, контролируемых оппозицией. Большая часть северо-западной Сирии, которая граничит с Турцией, контролируется антиправительственными силами в условиях гражданской войны, начавшейся в 2011 году.