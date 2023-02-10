На самом деле это был супермен: соцсети взорвались мемами после пролета ракет РФ над Румынией

Февраль, 10 в 18:07

Украина заявила, что две российские ракеты залетели в воздушное пространство Молдовы и Румынии, которая является страной-членом НАТО, во время очередной массовой атаки по разным украинским городам.

Информацию об этом подтвердили президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и представитель Воздушных сил Юрий Игнат со ссылкой на соответствующие радиолокационные данные.

В частности, по словам Залужного, две российские крылатые ракеты Калибр совершили пересечение государственной границы Украины с Молдовой 10 февраля в 10:18, а уже в 10:33 — небо Румынии, вскоре вернувшись в Украину в точке пересечения границ трех государств. Согласно заявлению, ракеты были запущены из акватории Черного моря.

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В то же время в Министерстве обороны Румынии, которая является членом НАТО, заявили, что якобы ракеты пролетели в 35 км от границы в ближайшей точке. В МО страны не подтвердили информацию, обещая предоставить обновленные данные позже.

Однако представитель Воздушных сил заявил, что Украина имеет радиолокационные данные, а НАТО также имеют возможность наблюдать за ситуацией. По его словам, Россия уже не впервые пересекает границу другой страны, но государство НАТО — впервые.

— Есть радиолокационные данные, средства объективного контроля, страны-члены НАТО тоже наблюдали за этой ситуацией. Думаю, что будут материалы, которые это будут подтверждать. Я думаю, что будут предоставлены определенные материалы из тех систем и радаров относительно того, где были замечены эти ракеты. Потому что не впервые Россия провоцирует так, — отметил он.

Игнат добавил, что воины ВСУ имели возможность сбить ракеты, которые вошли в воздушное пространство Румынии и Молдовы, однако решили воздержаться от этого шага из-за рисков для населения другой страны.

— Несколько российских ракет прошли воздушным пространством Молдовы и Румынии. Эти ракеты — вызов НАТО, коллективной безопасности. Это террор, который можно и нужно остановить. Мир должен это остановить, — считает президент Зеленский.

Пользователи социальных сетей уже начали шутить о ракетах в Румынии, отметив, что там снова “выразят решительное беспокойство”. Факты ICTV собрали подборку мемов.