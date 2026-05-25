Украина получила разрешение на перезахоронение полковника Армии УНР, командира Сечевых Стрельцов и основателя и первого главы Организации украинских националистов (ОУН) Евгения Коновальца.

Он похоронен на кладбище Кросвейк в городе Роттердам (Нидерланды).

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук, пишет Интерфакс-Украина.

Сейчас смотрят

Евгения Коновальца перезахоронят в Украине

После церемонии перезахоронения главы Организации украинских националистов (ОУН) Андрея Мельника и его жены Софии Федак-Мельник на Национальном военном мемориальном кладбище (НВМК) в понедельник, 25 мая, Верещук заявила:

— Следующим будет Евгений Коновалец, он похоронен в Роттердаме. У нас уже есть разрешение, мы готовимся и осуществим чин перезахоронения в ближайшее время.

Она отметила, что речь идет не только о возвращении деятелей ХХ века, но и представителей других исторических периодов, в частности Княжеской и Казацкой эпох.

Также Верещук ответила на вопрос, могут ли в будущем выдающихся личностей, перезахороненных на НВМК, повторно перезахоронить в Национальном пантеоне.

По ее словам, сейчас планируется принятие закона о Пантеоне, который определит дальнейшие рамки: кто именно может быть там похоронен и представители каких исторических периодов.

Чиновница добавила, что решение по каждому отдельному деятелю будут принимать постановлениями Кабинета министров.

Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Александр Алферов сообщил, что сейчас продолжается работа по около сотне выдающихся деятелей.

Пока неизвестно, планируется ли перезахоронение Степана Бандеры.

Что известно о перезахоронении выдающихся украинцев

В июне 2025 года Кабинет министров утвердил порядок перезахоронения на НВМК выдающихся борцов за независимость Украины в ХХ веке.

В конце марта руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что в ближайшее время после завершения обсуждений подаст президенту наработки и предложения по созданию Пантеона выдающихся украинцев, где будут указаны выдающиеся выходцы из Украины, которые сейчас похоронены за границей.

15 мая Кабмин поручил провести перезахоронение в Украине останков Андрея Мельника и его жены Софии Федак-Мельник на территории Национального военного мемориального кладбища. 25 мая на НВМК состоялась церемония перезахоронения.

19 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина ведет переговоры о возвращении тела полковника Армии УНР, командира Сечевых Стрельцов и основателя и первого главы Организации украинских националистов Евгения Коновальца, который похоронен на кладбище Кросвейк в городе Роттердам (Нидерланды).

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.