В ночь на 24 мая 2026 года во время массированной ракетно-дроновой атаки России по Киеву появилась информация об ударах по Бортницкой станции аэрации — ключевому объекту городской системы водоотведения.

Бортническая станция аэрации: где находится

Бортническая станция аэрации – это единственный крупный комплекс биологической очистки сточных вод Киева и части населенных пунктов Киевской области. Среди них Вышгород, Ирпень, Вишневое, Бортничи, Гнедин, Чабаны, Коцюбинское и ряд других общин.

Объект расположен в юго-восточной части Киева, в районе Бортничей, и является конечной точкой городской канализационной системы. Именно сюда попадают все бытовые и промышленные стоки столицы перед очисткой и последующим сбросом в природные водоемы.

Бортническая станция аэрации: какие функции выполняет

Бортническая станция аэрации является сложным инженерным комплексом, включающим три основных блока очистки, цеха обработки осадков, насосные станции и вспомогательную инфраструктуру.

Проектная мощность составляет около 1,8 млн. кубометров стоков в сутки, хотя фактическая нагрузка обычно ниже и колеблется в пределах 600-900 тысяч кубометров.

Строительство станции происходило поэтапно: первый блок был введен в эксплуатацию в 1965 году, второй — в 1976-м, третий — в 1987-м. С этого момента система фактически стала центральным звеном городской канализации, на которую завязана вся инфраструктура водоотвода Киева.

Технологический процесс очистки многоступенчатый и включает механическую и биологическую обработку.

Сначала стоки проходят через решетки, где задерживается большой мусор, затем попадают в песколовки, где отделяются тяжелые минеральные примеси.

После этого вода поступает в первичные отстойники, где оседают органические и взвешенные вещества.

Следующий этап – аэротенки, где происходит биологическая очистка с помощью активного ила и насыщения кислородом.

Завершается процесс во вторичных отстойниках, где ил отделяется и частично возвращается обратно в систему, а очищенная вода направляется в магистральный канал и дальше — в Днепр.

Что с Бортницкой станцией аэрации: оценка последствий возможного поражения

Директор Института города Александр Сергиенко отметил в эфире Espreso, что даже в случае повреждения станции наихудшим сценарием является частичное нарушение процесса очистки стоков, но не полный коллапс системы. Он подчеркивает, что часть панических сообщений в медиапространстве преувеличена.

По его словам, Киев не является центром тяжелой промышленности, поэтому состав сточных вод не содержит критически опасных концентраций токсичных веществ, как это могло бы быть в промышленных регионах.

В то же время, в случае серьезных перебоев существует риск попадания недостаточно очищенных вод в Днепр, что может временно повлиять на экологическое состояние реки и создать дополнительную нагрузку на водоканалы городов ниже по течению.

При этом эксперт отмечает, что у системы есть резервные возможности: для стабильной работы достаточно функционирования двух из трех основных блоков, а нагрузка может перераспределяться между ними.

В Киевводоканале после сообщений об атаке заявили, что все объекты системы водоснабжения и водоотвода работают в штатном режиме.

Критические нарушения в работе Бортницкой станции аэрации не зафиксированы, а сама система продолжает функционировать без остановок. В ведомстве также подчеркнули, что ситуация находится под контролем, несмотря на повышенное внимание и информационный резонанс в СМИ.

Источник: Киевводоканал

