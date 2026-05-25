Бортническая станция аэрации: где находится и из чего состоит система очистки стоков
В ночь на 24 мая 2026 года во время массированной ракетно-дроновой атаки России по Киеву появилась информация об ударах по Бортницкой станции аэрации — ключевому объекту городской системы водоотведения.
Какие функции выполняет Бортническая станция аэрации и есть ли угроза жителям столицы, читайте в нашем материале.
Бортническая станция аэрации: где находится
Бортническая станция аэрации – это единственный крупный комплекс биологической очистки сточных вод Киева и части населенных пунктов Киевской области. Среди них Вышгород, Ирпень, Вишневое, Бортничи, Гнедин, Чабаны, Коцюбинское и ряд других общин.
Объект расположен в юго-восточной части Киева, в районе Бортничей, и является конечной точкой городской канализационной системы. Именно сюда попадают все бытовые и промышленные стоки столицы перед очисткой и последующим сбросом в природные водоемы.
Бортническая станция аэрации: какие функции выполняет
Бортническая станция аэрации является сложным инженерным комплексом, включающим три основных блока очистки, цеха обработки осадков, насосные станции и вспомогательную инфраструктуру.
Проектная мощность составляет около 1,8 млн. кубометров стоков в сутки, хотя фактическая нагрузка обычно ниже и колеблется в пределах 600-900 тысяч кубометров.
Строительство станции происходило поэтапно: первый блок был введен в эксплуатацию в 1965 году, второй — в 1976-м, третий — в 1987-м. С этого момента система фактически стала центральным звеном городской канализации, на которую завязана вся инфраструктура водоотвода Киева.
Бортническая станция аэрации, которая делает:
- Технологический процесс очистки многоступенчатый и включает механическую и биологическую обработку.
- Сначала стоки проходят через решетки, где задерживается большой мусор, затем попадают в песколовки, где отделяются тяжелые минеральные примеси.
- После этого вода поступает в первичные отстойники, где оседают органические и взвешенные вещества.
- Следующий этап – аэротенки, где происходит биологическая очистка с помощью активного ила и насыщения кислородом.
- Завершается процесс во вторичных отстойниках, где ил отделяется и частично возвращается обратно в систему, а очищенная вода направляется в магистральный канал и дальше — в Днепр.
Что с Бортницкой станцией аэрации: оценка последствий возможного поражения
Директор Института города Александр Сергиенко отметил в эфире Espreso, что даже в случае повреждения станции наихудшим сценарием является частичное нарушение процесса очистки стоков, но не полный коллапс системы. Он подчеркивает, что часть панических сообщений в медиапространстве преувеличена.
По его словам, Киев не является центром тяжелой промышленности, поэтому состав сточных вод не содержит критически опасных концентраций токсичных веществ, как это могло бы быть в промышленных регионах.
В то же время, в случае серьезных перебоев существует риск попадания недостаточно очищенных вод в Днепр, что может временно повлиять на экологическое состояние реки и создать дополнительную нагрузку на водоканалы городов ниже по течению.
При этом эксперт отмечает, что у системы есть резервные возможности: для стабильной работы достаточно функционирования двух из трех основных блоков, а нагрузка может перераспределяться между ними.
В Киевводоканале после сообщений об атаке заявили, что все объекты системы водоснабжения и водоотвода работают в штатном режиме.
Критические нарушения в работе Бортницкой станции аэрации не зафиксированы, а сама система продолжает функционировать без остановок. В ведомстве также подчеркнули, что ситуация находится под контролем, несмотря на повышенное внимание и информационный резонанс в СМИ.
Источник: Киевводоканал