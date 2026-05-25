Министерство обороны Украины заключило контракт на рекордную партию дальнобойных артиллерийских снарядов калибра 155 мм для нужд Сил обороны. Благодаря конкурентным закупкам удалось сэкономить миллиарды гривен и дополнительно приобрести еще десятки тысяч снарядов.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

По его словам, Агентство оборонных закупок ДОТ провело крупнейший в своей истории контракт на поставку дальнобойных снарядов 155 мм, которые остаются одним из ключевых запросов украинских военных на фронте.

В тендере приняли участие шесть производителей, с которыми уже подписаны соглашения на поставку боеприпасов для ВСУ. Конкуренция между компаниями и прозрачные условия закупки позволили снизить первоначальную стоимость контрактов на 16%.

В Министерстве обороны подчеркнули, что сэкономленные средства направили на дополнительный заказ новых партий снарядов. В итоге украинские военные получат значительно больше боеприпасов, чем планировалось изначально.

— Вскоре враг ощутит эту разницу на себе, — подчеркнул министр обороны.

Федоров также заявил, что в дальнейшем власти планируют расширить конкурентные закупки на рынок FPV-дронов, а также ударных беспилотников класса mid-strike (средней дальности) и deep-strike (дальнобойных). Уже летом часть оборонных закупок планируется перевести на тендерные процедуры.

По словам министра, новая система должна минимизировать человеческий фактор, обеспечить честную конкуренцию между производителями и ускорить поставки вооружения на фронт. Часть процедур будет проходить через электронную систему Prozorro с соблюдением требований безопасности для оборонных предприятий.

Правительство также отмечает, что переход к конкурентной модели закупок позволит уменьшить зависимость от одного поставщика и эффективнее использовать государственные средства во время войны.

