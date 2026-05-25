Для ВСУ закупили рекордную партию 155-мм снарядов — Федоров
- В тендере победили шесть производителей.
- Конкурентные закупки позволили сэкономить 16 % средств.
- Сэкономленные средства были направлены на закупку дополнительных боеприпасов.
Министерство обороны Украины заключило контракт на рекордную партию дальнобойных артиллерийских снарядов калибра 155 мм для нужд Сил обороны. Благодаря конкурентным закупкам удалось сэкономить миллиарды гривен и дополнительно приобрести еще десятки тысяч снарядов.
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.
По его словам, Агентство оборонных закупок ДОТ провело крупнейший в своей истории контракт на поставку дальнобойных снарядов 155 мм, которые остаются одним из ключевых запросов украинских военных на фронте.
В тендере приняли участие шесть производителей, с которыми уже подписаны соглашения на поставку боеприпасов для ВСУ. Конкуренция между компаниями и прозрачные условия закупки позволили снизить первоначальную стоимость контрактов на 16%.
В Министерстве обороны подчеркнули, что сэкономленные средства направили на дополнительный заказ новых партий снарядов. В итоге украинские военные получат значительно больше боеприпасов, чем планировалось изначально.
— Вскоре враг ощутит эту разницу на себе, — подчеркнул министр обороны.
Федоров также заявил, что в дальнейшем власти планируют расширить конкурентные закупки на рынок FPV-дронов, а также ударных беспилотников класса mid-strike (средней дальности) и deep-strike (дальнобойных). Уже летом часть оборонных закупок планируется перевести на тендерные процедуры.
По словам министра, новая система должна минимизировать человеческий фактор, обеспечить честную конкуренцию между производителями и ускорить поставки вооружения на фронт. Часть процедур будет проходить через электронную систему Prozorro с соблюдением требований безопасности для оборонных предприятий.
Правительство также отмечает, что переход к конкурентной модели закупок позволит уменьшить зависимость от одного поставщика и эффективнее использовать государственные средства во время войны.