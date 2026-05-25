Папа Римский Лев XIV призвал к регулированию сферы искусственного интеллекта, заявив, что “непрозрачные алгоритмы”, контролируемые несколькими крупными частными компаниями, могут привести к “новым формам дегуманизации”.

Об этом говорится в его новом послании — энциклике Magnifica Humanitas (Величественное человечество), которую он лично представил в Ватикане. Энциклика — одна из официальных форм обращения Папы Римского.

Папа Римский о развитии ИИ

Понтифик подчеркнул, что технологическая революция не должна руководствоваться “идолопоклонством прибыли”.

Вместе с ним в презентации приняли участие один из основателей ИИ-компании Anthropic Кристофер Олах, а также католические богословы и представители духовенства.

В течение последнего года Anthropic проводила мероприятия для религиозных общин и приглашала христианских лидеров в свою штаб-квартиру для обсуждения духовных тем и развития систем искусственного интеллекта.

Также в феврале генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи вступил в спор с президентом США Дональдом Трампом и Министерством обороны США из-за отказа предоставить американским военным неограниченный доступ к ИИ-помощнику Claude.

Послание Папы Римского

Энциклика состоит из пяти разделов. Во вступлении Лев XIV обратился к библейскому образу Вавилонской башни.

— Человечество, сотворенное Богом во всем своем величии, сегодня стоит перед решающим выбором: либо построить новую Вавилонскую башню, либо создать город, где Бог и человек будут жить вместе, — говорится во вступлении послания.

В Ватикане пояснили, что документ не рассматривает технологии как “враждебную силу” для человечества или “врожденное зло”. В то же время в обращении подчеркивается, что технологии никогда не бывают нейтральными, ведь они отражают ценности тех, кто их создает, финансирует, регулирует и использует.

Папа Лев XIV заявил, что миру нужно более активное политическое участие, способное “замедлить процессы, когда все ускоряется”.

Понтифик также призвал к созданию надежных правовых механизмов для регулирования искусственного интеллекта, независимого надзора и политической системы, которая не будет отказываться от ответственности за развитие ИИ.

Источник : Variety

