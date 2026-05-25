Более 60 детей-сирот погибших защитников Украины из Киевской, Черниговской и Житомирской областей провели в столице день в рамках благотворительной инициативы платформы Детям наших Защитников.

Для детей организовали поездку на Фестиваль карьеры на ВДНХ, где они смогли познакомиться с разными профессиями, принять участие в активностях и почувствовать атмосферу большого современного мероприятия.

После этого их ждали развлечения в парке Шумиленд – аттракционы, сладости, подарки и искренние эмоции, которых так не хватает детям, детство которых изменила война.

Не менее важным этот день стал и для опекунов – людей, после потери родителей стали для детей ближайшей поддержкой и опорой.

Мероприятие организовала авиакомпания Украинские вертолеты – инициатор благотворительной платформы Детям наших Защитников, которая объединяет социально ответственный бизнес ради поддержки детей, потерявших родителей-защитников.

За время полномасштабного вторжения компания направила на помощь армии и детям более 326 млн грн. Сегодня на попечении Украинских вертолетов находятся 45 детей из Киевской области, потерявших родителей из-за войны. Компания ежемесячно выделяет по 10 тыс. грн пособия на каждого подопечного ребенка.

– Мы не можем вернуть этим детям родителей. но можем сделать так, чтобы они не остались один на один со своей болью. Для нас поддержка семей погибших защитников – это не разовая помощь, а долгосрочная ответственность, – подчеркнул председатель совета директоров ЧАО АК Украинские вертолеты Владимир Ткаченко.

В платформе подчеркивают: сегодня сотни детей, потерявших родителей из-за войны, нуждаются не только в финансовой помощи, но и в внимания, заботе и ощущении, что они не остались наедине со своей потерей.

Поэтому благотворители призывают украинский бизнес приобщаться к поддержке детей героев и становиться частью большого сообщества ответственности.

Фото: Украинские вертолеты

