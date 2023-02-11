Президент Финляндии считает, что его страна и Швеция вступят в НАТО до июля 2023 года

Февраль, 11 в 15:39

Финляндия и Швеция станут членами организации Североатлантического договора до июльского саммита блока.

Такое мнение высказал президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью финскому новостному агентству STT.

— Финляндия и Швеция примут участие в качестве полноправных членов НАТО в июльском саммите блока в Вильнюсе. Если членство не будет достигнуто к следующему лету, вступление в НАТО станет еще более проблематичным, — заявил он.

По его словам, задержка в членстве новых стран — проблема для НАТО. Он отметил, что “многие государства-члены НАТО удивлены ходом процесса”.

Сейчас смотрят

По мнению Ниинисте, основным препятствием на пути к членству в НАТО для этих двух стран стала позиция турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Он также предположил, что сдвиги в его позиции могут произойти после переговоров с США.

Государства-члены подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО, когда все государства-члены ратифицируют протоколы вступления.

Из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в союзе пока не ратифицировали Турция и Венгрия. Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года.

В конце прошлого года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Швеция и Финляндия официально присоединятся к НАТО в 2023 году. Он не озвучил более точные термины, однако выразил “абсолютную уверенность”, что ратификация этого решения членами НАТО завершится в ближайшее время.

Источник: Sveriges Radio