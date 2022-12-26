Декабрь, 26 в 14:34

Швеция и Финляндия официально присоединятся к НАТО уже в 2023 году.

Об этом заявил генсек оборонного блока Йенс Столтенберг в интервью немецким СМИ.

Он не стал озвучивать более точные термины, однако выразил “абсолютную уверенность”, что процесс ратификации этого решения членами НАТО завершится в ближайшее время.

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По словам Столтенберга, он не ожидает, что Турция будет еще долго блокировать процесс вступления двух государств.

До сих пор Анкара не спешила ратифицировать протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Руководство Турции объясняет свою позицию тем, что эти две страны якобы поддерживают “террористические организации” (речь идет о Рабочей партии Курдистана).

Швеция и Финляндия подали заявку на членство в НАТО на фоне полномасштабной захватнической войны России против Украины. В начале июля этого года главы министерств иностранных дел двух скандинавских стран подписали протокол о вступлении в блок. Теперь это решение должны ратифицировать все страны-члены НАТО.

В начале ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Швеция и Финляндия выполнили все требования для вступления в блок. Он также призвал Турцию ратифицировать протокол.

Источник: Kurier, RND