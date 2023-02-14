Россию и еще три страны добавили в “серый список” ЕС — сейчас в перечне 16 государств

Февраль, 14 в 14:14

Европейский Союз добавил Россию в “серый список” налоговых юрисдикций. Об этом сообщили в пресс-службе Евросовета.

Кроме страны-агрессора, туда добавили Британские Виргинские Острова, Коста-Рику и Маршалловы Острова.

С этими дополнениями “серый список” ЕС теперь насчитывает 16 стран. Ранее в списке были: Американское Самоа, Ангилья, Багамские острова, Фиджи, Гуам, Палау, Панама, Самоа, Тринидад и Тобаго, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова США и Вануату.

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Отмечается, что Россию добавили в “серый список” из-за невыполнения страной своего обязательства по устранению вредных аспектов специального режима для международных холдинговых компаний.

— Диалог с Россией по налоговому законодательству зашел в тупик на фоне ситуации в Украине. Совет ЕС призывает указанные юрисдикции укрепить свою правовую базу для решения проблем, — говорится в релизе Совета ЕС.

В сообщении отмечается, что Северная Македония, Барбадос, Ямайка и Уругвай успешно выполнили свои обязательства и будут изъяты из документа о текущем состоянии.

Впервые “серый список” был сформирован в декабре 2017 года. Следующий пересмотр запланирован на октябрь 2023 года.

Источник: Евросовет