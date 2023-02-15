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Avenger и Bradley: в немецком порту разгружают технику, которая может быть предназначена для ВСУ

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
M2 Bradley
Фото: Getty Images

В немецком порту Бремерхафен возле Северного моря заметили большое количество американской военной техники, которая может быть предназначенной для Украины.

Об этом сообщает немецкое издание Nordsee Zeitung, опубликовав соответствующие фотоснимки.

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В частности, на судне Arc Integrity армия США доставила в Бремерхафен 60 боевых машин пехоты Bradley, которые являются частью пакета военной помощи Украине.

Всего на площадке в порту с воздуха заметили 440 машин, а загрузка военной техники продолжается полным ходом.

На кадрах можно увидеть, что БМП находятся на прицепах грузовиков и готовятся к дальнейшей транспортировке. Во время разгрузки парома также заметили БТР Stryker, самоходные ЗРК Avenger, много грузовиков и бронированных авто.

Стоит отметить, что нет официального подтверждения о поставках этой военной техники в Украину. Вероятно, отдельные запасы стран-партнеров, в частности, в Польше могут пополнить по принципу кольцевого обмена в пользу Украины.

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