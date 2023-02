Avenger и Bradley: в немецком порту разгружают технику, которая может быть предназначена для ВСУ

В немецком порту Бремерхафен возле Северного моря заметили большое количество американской военной техники, которая может быть предназначенной для Украины.

Об этом сообщает немецкое издание Nordsee Zeitung, опубликовав соответствующие фотоснимки.

In addition to the Bradley, the ferry unloaded 90 Strykers in Bremerhaven (Germany); in general, the entire batch of military equipment that arrived at the port, has 440 combat vehicles of various classes, is ready for shipment to Ukraine pic.twitter.com/ghrTS2yb1e

— Avia.Pro — ????️Foreign Affairs — ????Geopolitics (@avia_pro) February 14, 2023