Avenger и Bradley: в немецком порту разгружают технику, которая может быть предназначена для ВСУ

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В немецком порту Бремерхафен возле Северного моря заметили большое количество американской военной техники, которая может быть предназначенной для Украины.

Об этом сообщает немецкое издание Nordsee Zeitung, опубликовав соответствующие фотоснимки.

In addition to the Bradley, the ferry unloaded 90 Strykers in Bremerhaven (Germany); in general, the entire batch of military equipment that arrived at the port, has 440 combat vehicles of various classes, is ready for shipment to Ukraine pic.twitter.com/ghrTS2yb1e — Avia.Pro — ????️Foreign Affairs — ????Geopolitics (@avia_pro) February 14, 2023

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В частности, на судне Arc Integrity армия США доставила в Бремерхафен 60 боевых машин пехоты Bradley, которые являются частью пакета военной помощи Украине.

Всего на площадке в порту с воздуха заметили 440 машин, а загрузка военной техники продолжается полным ходом.

На кадрах можно увидеть, что БМП находятся на прицепах грузовиков и готовятся к дальнейшей транспортировке. Во время разгрузки парома также заметили БТР Stryker, самоходные ЗРК Avenger, много грузовиков и бронированных авто.

Стоит отметить, что нет официального подтверждения о поставках этой военной техники в Украину. Вероятно, отдельные запасы стран-партнеров, в частности, в Польше могут пополнить по принципу кольцевого обмена в пользу Украины.