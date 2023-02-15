Нидерланды не отказывались от передачи танков Украине — спикер Минобороны страны

Февраль, 15 в 21:25

Спикер Министерства обороны Нидерландов Саша Лувхофф объяснила, что страна не отказывалась от передачи Украине танков Leopard 2 немецкого производства.

— С Германией было решено, что для доставки в Украину лучше подойдут танки из другого батальона. Если бы Германия решила отправить танки из нашего двунационального батальона, мы не противодействовали бы этому. Мы также не будем против, если они решат прислать их позже, — рассказала она.

Недавно немецкая газета Die Welt со ссылкой на источники сообщила, что правительства Нидерландов и Дании отменили решение об отправке танков Leopard 2 в Украину. Министерство обороны Нидерландов заявило, что это не так.

Представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель в ответ призвал страны отправить танки в Украину.

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— Страны должны доставить как можно больше танков и как можно скорее. Было бы очень обидно, если бы после такого длительного указывания пальцем на Германию за то, что она ничего не делает, эти страны теперь не последуют этому примеру, — сказал Боррель.

Он отметил, что в армиях стран-членов Европейского Союза есть сотни танков, некоторые из которых нуждаются в ремонте, однако необходимо сделать это быстро, потому что весной будет слишком поздно.

Источник: Market News