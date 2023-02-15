Есть лагеря в Крыму и РФ: Москва удерживает не менее 6 тыс. украинских детей для политического перевоспитания

Февраль, 15 в 0:24

Россия принудительно удерживает по меньшей мере 6 тыс. украинских детей, чтобы осуществить политическое перевоспитание. Об этом сообщают американские исследователи в отчете, который поддерживают США.

В частности, исследователи из Йельского университета идентифицировали по меньшей мере 43 лагеря и другие объекты в оккупированном Крыму и России, где удерживали украинских детей в рамках “широкомасштабной систематической сети”, которой руководит РФ после полномасштабного вторжения в Украину.

Среди детей, содержавшихся в этих местах, были те, у которых были родители или официальные семейные опекуны, а также несовершеннолетние, которых Россия считала сиротами, и другие дети, находившиеся под опекой украинских государственных учреждений до начала вторжения в 2022 году.

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Некоторые дети были усыновлены российскими семьями или переданы в приемные в РФ, отмечают исследователи в отчете. Так, самому младшему идентифицированному ребенку всего четыре месяца, а в некоторых лагерях обучают детей в возрасте от 14 лет.

Исследователь Натаниэль Реймонд заявил, что эти факты являются очевидным нарушением Женевской конвенции. По его словам, это также может быть доказательством того, что Россия совершила геноцид во время войны в Украине, поскольку изменение или уничтожение национальной идентичности — это составная часть этого преступления.