Рисовали в тайнике и боялись приезда оккупантов: как дети выживали в захваченном Херсоне

Январь, 18 в 17:29

Во время оккупации Херсона даже дети выражали сопротивление.

Об этом во время выступления заявила херсонский волонтер Ольга Цилинко.

– Мы показали сопротивление, мы его показывали даже на уровне маленьких детей. Во время оккупации мы только дважды собрали наших детей, первый раз 1 июня, в День защиты детей. В частном секторе мы нашли уголок, где устроили маленький праздник детям, раздали им остатки цветного мела. Бетонная такая была дорога. И сказали детям: “Рисуйте, что хотите”, чтобы дети смогли отвлечься от всего этого, — рассказывает женщина.

Она отмечает, что все рисунки детей были об Украине, все желто-голубые.

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– Мы когда это увидели, очень боялись, что туда приедет патруль. Подростки дежурили по улице, на случай, если приедет Z-ка и V-ка, чтобы мы быстро убежали, – говорит Цилинко.

Она отметила, что родителям приходилось все время быть очень осторожными с детьми, ведь они могли выдать свое истинное отношение к Украине.

– При общении с российскими военными или с теми коллаборантами, которые перешли на их сторону, ребенок выдает себя. Все эти 9 месяцев оккупации родители пытались нивелировать тему Украины с детьми. Потому что дети только об этом, – говорит волонтер.

Кроме того, женщина отмечает, что “нет ничего страшнее на войне, чем российские военные на земле, когда ты с ними живешь в одном городе”.

— Потому что у тебя нет никаких прав, никаких. У тебя нет никаких гарантий, что ты выйдешь и что ты вернешься домой. Ты никому не можешь ничего сказать. Ты не имеешь права на себя. Ты не имеешь права делать, говорить, смотреть, поднимать глаза. Не приведи Господь, твои глаза встретятся с их глазами, это сразу обыски. Это постоянное бесправие, постоянный страх, – говорит она.

Источник: Kristina Berdynskykh