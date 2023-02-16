Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

ВСУ получат меньше танков Leopard, чем было обещано — министр обороны Германии

Юля Захарченко, редактор ленты
ВСУ получат меньше танков Leopard, чем было обещано — министр обороны Германии
Фото: Минобороны

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что западные союзники пытаются собрать два полных батальона танков Leopard 2 для отправки в Украину, как и было обещано.

Германия и Португалия — это две страны, которые взяли на себя обязательства отправить версию A6 Leopard 2. Из них 14 танков пообещал Берлин и еще три — Португалия, сказал Писториус журналистам после встречи с коллегами из НАТО в Брюсселе.

Польша собрала около 30 единиц более старой версии A4 Leopard 2, что почти достаточно для стандартного украинского батальона из 31 человека, но многие из них в плохом состоянии и нуждаются в ремонте, прежде чем их можно будет использовать. В Украину эти танки попадут только в конце апреля, добавил Писториус.

Сейчас смотрят

В конце прошлого месяца канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия и союзники быстро создадут для Украины два батальона боевых танков, а США пообещали прислать 31 основной боевой танк M1 Abrams.

Читайте
Нидерланды не отказывались от передачи танков Украине — спикер Минобороны страны

Источник: Bloomberg
Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка