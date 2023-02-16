Февраль, 16 в 18:05

В Молдове парламентское большинство из 62 депутатов выразило вотум доверия новому Кабинету министров во главе с Дорином Речаном.

Новое правительство сформировали 10 мужчин и семь женщин, пишет Newsmaker.

В то же время парламентская оппозиция Молдовы не поддержала приведение к присяге нового правительства.

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Новые министры также примут сегодня присягу на верность родине перед молдавским президентом Майей Санду.

В состав нового Кабинета Молдовы войдут несколько новых министров:

Вероника Сиретяну — министр финансов

Вероника Михайлов-Морару — министр юстиции

Лилия Дабижа — министр инфраструктуры и регионального развития

Виктор Парликов — министр энергетики

В состав новой исполнительной власти также войдут бывшие министры:

Ала Немеренко — министр здравоохранения

Анатолий Носатый — министр обороны

Анатолий Топала — министр образования и науки

Алексей Бузе — министр труда и социальной защиты

Сергей Продан — министр культуры

Иордания Родика Иорданов — министр окружающей среды

Ирина Влах — Башкан Гагаузии, член Правительства по должности

Кандидат на должность премьер-министра Дорин Речан представил три приоритета правительства:

Дисциплина и порядок в государственных учреждениях; Экономическое развитие; Мир и стабильность.

— Все эти три приоритета являются частью проекта Европейская Молдова 2030. До конца года мы имеем четкую задачу начать переговоры о вступлении в Европейский Союз и ускорить необходимые изменения, чтобы стать полноправным членом Европейского Союза, — заявил Речан.

Новый премьер-министр также отметил, что республика Молдова продолжает подвергаться гибридным атакам. Он отметил, что осенью 2022 года их было много, некоторые из них получили огласку, а некоторые — нет, потому что “институты очень хорошо выполняли свою работу”.

— Мы ожидаем, что интенсивность еще больше возрастет в ближайшем будущем, но у нас также есть институты, которые готовы справиться. Осенью были потрачены огромные суммы денег, ранее украденные у граждан Молдовы, чтобы они могли повлиять на политические процессы в Кишиневе и свергнуть правительство. Преступные группировки думали, что таким образом они смогут избежать наказания. Таким образом, они определенным образом присоединились к усилиям Российской Федерации, направленным на гибридную атаку на Молдову, изменение политики, в том числе внешнеполитической, чтобы лишить нас европейского курса страны. Эти риски сохраняются. В то же время, уверяю вас, что институты готовы противостоять этим атакам и уже противостоят им, — сказал Речан.

Новый кандидат на пост главы правительства также пообещал начать денонсировать соглашения, заключенные в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).

Фото: Aurora Borealis