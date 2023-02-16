Движение к ЕС и против провокаций РФ: парламент Молдовы утвердил новый Кабмин
В Молдове парламентское большинство из 62 депутатов выразило вотум доверия новому Кабинету министров во главе с Дорином Речаном.
Новое правительство сформировали 10 мужчин и семь женщин, пишет Newsmaker.
В то же время парламентская оппозиция Молдовы не поддержала приведение к присяге нового правительства.
Новые министры также примут сегодня присягу на верность родине перед молдавским президентом Майей Санду.
В состав нового Кабинета Молдовы войдут несколько новых министров:
- Вероника Сиретяну — министр финансов
- Вероника Михайлов-Морару — министр юстиции
- Лилия Дабижа — министр инфраструктуры и регионального развития
- Виктор Парликов — министр энергетики
В состав новой исполнительной власти также войдут бывшие министры:
- Ала Немеренко — министр здравоохранения
- Анатолий Носатый — министр обороны
- Анатолий Топала — министр образования и науки
- Алексей Бузе — министр труда и социальной защиты
- Сергей Продан — министр культуры
- Иордания Родика Иорданов — министр окружающей среды
- Ирина Влах — Башкан Гагаузии, член Правительства по должности
Кандидат на должность премьер-министра Дорин Речан представил три приоритета правительства:
- Дисциплина и порядок в государственных учреждениях;
- Экономическое развитие;
- Мир и стабильность.
— Все эти три приоритета являются частью проекта Европейская Молдова 2030. До конца года мы имеем четкую задачу начать переговоры о вступлении в Европейский Союз и ускорить необходимые изменения, чтобы стать полноправным членом Европейского Союза, — заявил Речан.
Новый премьер-министр также отметил, что республика Молдова продолжает подвергаться гибридным атакам. Он отметил, что осенью 2022 года их было много, некоторые из них получили огласку, а некоторые — нет, потому что “институты очень хорошо выполняли свою работу”.
— Мы ожидаем, что интенсивность еще больше возрастет в ближайшем будущем, но у нас также есть институты, которые готовы справиться. Осенью были потрачены огромные суммы денег, ранее украденные у граждан Молдовы, чтобы они могли повлиять на политические процессы в Кишиневе и свергнуть правительство. Преступные группировки думали, что таким образом они смогут избежать наказания.
Таким образом, они определенным образом присоединились к усилиям Российской Федерации, направленным на гибридную атаку на Молдову, изменение политики, в том числе внешнеполитической, чтобы лишить нас европейского курса страны. Эти риски сохраняются. В то же время, уверяю вас, что институты готовы противостоять этим атакам и уже противостоят им, — сказал Речан.
Новый кандидат на пост главы правительства также пообещал начать денонсировать соглашения, заключенные в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).
Фото: Aurora Borealis