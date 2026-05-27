Шесть человек, в том числе несовершеннолетний, пострадали в результате атаки на Днепропетровскую область сегодня, 27 мая.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.

Атака на Днепропетровскую область сегодня, 27 мая: что известно

Александр Ганжа отметил, что ночью на Днепропетровскую область было совершено почти 20 атак с применением беспилотников, артиллерии и авиабомб.

Сейчас смотрят

В частности, в Никопольском районе под атаку РФ попали Никополь, Червоногригорьевская и Марганецкая общины.

– Пострадали три человека. 58-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. 17-летний юноша и 62-летний мужчина будут лечиться амбулаторно, – говорится в сообщении.

Между тем в Синельниковском районе под ударом оказались Покровская и Васильковская общины.

Ганжа добавил, что повреждения получили частный дом и летняя кухня.

47-летнюю женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести, а еще одной женщине 66 лет и мужчине 67 лет оказали помощь на месте.

Напомним, также этой ночью РФ массированно атаковала Чернигов, было повреждено предприятие.

Фото: Александр Ганжа

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.