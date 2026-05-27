Почти 20 атак на Днепропетровскую область за ночь: среди пострадавших – несовершеннолетний
Шесть человек, в том числе несовершеннолетний, пострадали в результате атаки на Днепропетровскую область сегодня, 27 мая.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.
Атака на Днепропетровскую область сегодня, 27 мая: что известно
Александр Ганжа отметил, что ночью на Днепропетровскую область было совершено почти 20 атак с применением беспилотников, артиллерии и авиабомб.
В частности, в Никопольском районе под атаку РФ попали Никополь, Червоногригорьевская и Марганецкая общины.
– Пострадали три человека. 58-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. 17-летний юноша и 62-летний мужчина будут лечиться амбулаторно, – говорится в сообщении.
Между тем в Синельниковском районе под ударом оказались Покровская и Васильковская общины.
Ганжа добавил, что повреждения получили частный дом и летняя кухня.
47-летнюю женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести, а еще одной женщине 66 лет и мужчине 67 лет оказали помощь на месте.
Напомним, также этой ночью РФ массированно атаковала Чернигов, было повреждено предприятие.
Фото: Александр Ганжа