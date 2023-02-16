Потребление газа в Европе уменьшилось на 10% в 2022 году

Февраль, 16 в 14:38

Европа в 2022 году снизила потребление газа на 10% к 2021 году — с 535 млрд кубометров до 480 млрд кубометров.

Об этом говорится в ежегодном обзоре рынка одного из мировых лидеров в области сжиженного природного газа британско-нидерландской компании Shell.

В частности, сообщается о падении спроса со стороны промышленности на 20,6 млрд кубометров.

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В отчете компании указывается следующее:

на 16% снизили потребление газа промышленные потребители. Причина – высокие цены;

на 19,4 млрд куб. м снизили потребление домохозяйства;

почти 10 млрд куб. м – вклад в снижение спроса со стороны коммерческого сектора;

электроэнергетика снизила спрос на газ всего на 2,2 млрд куб. м;

транспорт нарастил – на 0,2 млрд куб. м.

Сокращение поставок газа произошло за счет снижения поставок газа из России на 81,8 млрд кубометров в ответ на развязанную РФ полномасштабную войну против Украины, что почти компенсировано приростом импорта сжиженного природного газа (СПГ) – на 61,9 млрд кубометров.

На 2,2 млрд кубометров снижены поставки газа в Европу из северной Африки, на 0,7 млрд куб. м снизился экспорт.

В то же время, поставки газа из Норвегии увеличились на 7,1 млрд куб. м газа, а внутреннее производство выросло на 1,8 млрд куб. м газа.

По данным Shell, первоначальное потребление энергии Европой снизилось с примерно 73 до 71 тыс. петаджоулов, и треть спроса по-прежнему занимает нефть. Потребление газа несколько снизилось, несмотря на рост доли СПГ, потребление угля почти не изменилось, спрос на атомную энергию несколько уменьшился, возросло использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ), доля которых в общем энергобалансе составляла в 2022 году не более 12%.

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В Shell отмечают, что снижение импорта газа из России увеличило потребление угля в энергогенерации в Германии.

В обзоре говорится, что почти весь 2022 год спреды цен на СПГ в Азии (индекс JKM) и Европе (хаб TTF) были в пользу поставок продукции на европейский рынок, при этом спрос Европы на СПГ повлиял на другие рынки.

Так, в 2022 году европейский спрос на газ заставил других покупателей снизить импорт СПГ и переключиться на другие виды топлива и увеличить выбросы (парниковых газов, – Ред.): Пакистан и Бангладеш импортировали больше мазута для минимизации дефицита электроэнергии, а Индия потребляла больше угля.