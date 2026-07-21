Из-за технического сбоя сайт Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) временно недоступен.

Об этом говорится в сообщении УЦОКО в социальной сети Facebook.

Почему сайт УЦОКО временно не работает

– Уважаемые участники и участники НМТ! Из-за технического сбоя сайт УЦОКО временно недоступен. Наши специалисты уже работают над устранением проблемы и скорейшим возобновлением работы сайта, – говорится в сообщении.

В УЦОКО утверждают, что временные технические трудности не влияют на проведение Национального мультипредменого теста (НМТ). Все оценки проводятся в штатном режиме.

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Там добавили, что войти в персональный кабинет участника НМТ можно по ссылке.

В Украинском центре оценивания качества образования поблагодарили за понимание и извинились за временные неудобства из-за перебоев с работой сайта.

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