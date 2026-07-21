Сайт УЦОКО временно не работает: как зайти в кабинет участника НМТ
Из-за технического сбоя сайт Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) временно недоступен.
Об этом говорится в сообщении УЦОКО в социальной сети Facebook.
Почему сайт УЦОКО временно не работает
– Уважаемые участники и участники НМТ! Из-за технического сбоя сайт УЦОКО временно недоступен. Наши специалисты уже работают над устранением проблемы и скорейшим возобновлением работы сайта, – говорится в сообщении.
В УЦОКО утверждают, что временные технические трудности не влияют на проведение Национального мультипредменого теста (НМТ). Все оценки проводятся в штатном режиме.
Там добавили, что войти в персональный кабинет участника НМТ можно по ссылке.
В Украинском центре оценивания качества образования поблагодарили за понимание и извинились за временные неудобства из-за перебоев с работой сайта.