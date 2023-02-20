Пока Украина не станет членом НАТО, США должны быть для нее гарантом безопасности – Годжес

Февраль, 20 в 15:53

Пока Украина не станет членом НАТО, Соединенные Штаты должны быть гарантом безопасности Украины. Такое заявление во время Мюнхенской конференции безопасности-2023 заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес.

Об этом сообщает Голос Америки.

Генерал выразил надежду, что через год ВСУ удастся освободить всю территорию Украины от оккупантов, и уже на следующей Мюнхенской конференции по безопасности это станет главной темой

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– Я надеюсь, что через год мы с вами будем сидеть на Мюнхенской конференции безопасности, и говорить об увольнении Украиной Крыма, и о том, что последний российский солдат уже покинул Донбасс, и что полные самолеты с украинскими детьми на борту возвращаются обратно в Украину с России. Я считаю все это очень вероятным, – сказал Годжес.

Также генерал отметил, что надеется, что мир и международное сообщество создаст трибунал, чтобы привлечь Путина и его руководителей к ответственности за тысячи военных преступлений.

– Пока Украина не станет членом НАТО, по крайней мере, Соединенные Штаты должны быть гарантом для Украины. И потом, конечно, я думаю, что вы увидите, как многие другие нации будут выстраиваться в очередь, чтобы помочь отстроить Украину, – заметил Годжес.

Напомним, армия США объявила о заключении контрактов на $522 млн. с двумя компаниями по производству артиллерийских боеприпасов для Украины.

В частности, заказы получили Northrop Grumman Systems и Global Military Products на фоне опасений, что Украина быстро истощает запасы артиллерийских снарядов, пишет агентство AFP.

Поставки новых боеприпасов запланированы на март.