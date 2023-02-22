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Военная помощь Украине имеет решающее значение: Джонсон призвал Байдена предоставить ВСУ истребители

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Борис Джонсон
Фото: Getty Images

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал президента США Джо Байдена, передать Украине истребители F-16.

Об этом сообщает CNN.

Он отметил, что предоставление военной помощи Украине будет иметь решающее значение для безопасности Запада.

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– Если мы не сможем выгнать Путина из Украины, если украинцы проиграют, тогда угроза для всей евроатлантической зоны безопасности, для Соединенных Штатов, будет еще больше, – сказал Джонсон.

По словам бывшего премьера Британии, если бы самолеты F-16 отправили год назад, Украина была бы гораздо ближе к прекращению войны.

Борис Джонсон также призвал страны предоставить Украине больше танков, самолетов и дальнобойной артиллерии.

Напомним, накануне Джонсон выступал в Палате громад, где призвал Великобританию и западных союзников прислать Украине военное оборудование, которое, по его словам, ей нужно – от противотанковых ракет до ракет HIMARS.

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Источник: CNN
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