Военная помощь Украине имеет решающее значение: Джонсон призвал Байдена предоставить ВСУ истребители
Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал президента США Джо Байдена, передать Украине истребители F-16.
Об этом сообщает CNN.
Он отметил, что предоставление военной помощи Украине будет иметь решающее значение для безопасности Запада.
– Если мы не сможем выгнать Путина из Украины, если украинцы проиграют, тогда угроза для всей евроатлантической зоны безопасности, для Соединенных Штатов, будет еще больше, – сказал Джонсон.
По словам бывшего премьера Британии, если бы самолеты F-16 отправили год назад, Украина была бы гораздо ближе к прекращению войны.
Борис Джонсон также призвал страны предоставить Украине больше танков, самолетов и дальнобойной артиллерии.
Напомним, накануне Джонсон выступал в Палате громад, где призвал Великобританию и западных союзников прислать Украине военное оборудование, которое, по его словам, ей нужно – от противотанковых ракет до ракет HIMARS.