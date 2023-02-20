Февраль, 20 в 15:59

Если Китай решит поддержать Россию в полномасштабной агрессии против Украины, вспыхнет мировая война.

Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Die Welt. Таким образом он прокомментировал возможность предоставления Китаем военной помощи для РФ.

По словам главы государства, официальный Киев хотел бы, чтобы Пекин был на стороне Украины.

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– Для нас важно, чтобы Китай не поддерживал Россию в этой войне. На самом деле я хотел бы, чтобы он (Китай, – Ред.) был на нашей стороне. Однако в данный момент я не думаю, что это возможно. Но я вижу возможность для Китая сделать прагматическую оценку того, что здесь происходит. Если Китай объединится с Россией, будет мировая война, и я думаю, что Китай это осознает, — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что пока не видит признаков военной поддержки России со стороны КНР.

Зеленский также прокомментировал, какими доводами Киев может убедить Пекин отказаться от неопределенной позиции. Он напомнил, что Китай в свое время присоединился к Будапештскому меморандуму, согласно которому Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на обеспечение безопасности.

– Тогда Китай взял четкое обязательство по сохранению территориальной целостности Украины. Мы имели эти гарантии, – заявил президент.

Зеленский добавил, что Китай также мог бы принять участие в реализации украинской формулы мира, в частности, по ядерной безопасности.

– Ядерная безопасность – это первый вопрос, где Китай должен играть свою роль вместе с США и некоторыми странами ЕС. Речь идет не только о гарантиях безопасности Украины, но и всего мира. Поэтому они не могут вести себя нейтрально, как это было до сих пор. Китай должен поддержать предложенную нами формулу мира и выступать за гарантии безопасности… Это вопрос ядерной безопасности, потому что россияне взяли под контроль нашу АЭС. Это серьезная угроза, которую никто не может предотвратить, даже МАГАТЭ, — объяснил Зеленский.

Заявление президента Украины прозвучало на фоне визита главы МИД Китая Ван И в Москву. В Кремле подтвердили факт визита, однако не стали уточнять детали повестки дня. Спикер Кремля Дмитрий Песков не исключил встречи китайского высокопоставленного чиновника с российским диктатором Владимиром Путиным.

На днях государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Китай обсуждает возможность предоставления РФ летальной военной помощи, которую Кремль может использовать в войне против Украины. Блинкен предупредил, что это “приведет к серьезным последствиям”, в частности, в отношениях между США и КНР. Он добавил, что Пекин пытается усидеть на двух стульях.

В ответ на это в китайском МИД объявили, что США не должны вмешиваться в отношения Пекина и Москвы.

– Соединенные Штаты не в том положении, чтобы выдвигать требования Китаю… Мы никогда не допустим, чтобы США указывали пальцем на китайско-российские отношения или даже принуждали нас к чему-либо, — заявили в МИД Китая.

На прошлой неделе Ван И посетил Мюнхенскую конференцию по безопасности, где встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Источник: Die Welt