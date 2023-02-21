Февраль, 21 в 16:59

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что глава МИД Китая Ван I поделился с ним ключевыми позициями “мирного плана”.

Документ будет детально изучен украинской стороной после получения полного текста.

— Мы с нетерпением ожидаем получения текста, поскольку это не то, где можно сделать выводы, только лишь услышав, о чем план. Необходимо узнать все детали. Как только мы получим документ, мы тщательно изучим его и сделаем выводы, — сказал Кулеба на пресс-конференции в Брюсселе.

В то же время глава МИД Украины отметил, что основным приоритетом остается формула мира президента Владимира Зеленского.

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Кулеба также отметил, что все действия Китая в контексте российской агрессии должны быть направлены на защиту принципа территориальной целостности Украины.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что китайский план мирного урегулирования войны РФ против Украины содержит призывы к прекращению огня и поставок оружия Украине.

Напомним, что о готовности представить свое мирное предложение Ван И заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.

Как отмечает CNN, уникальность этого заявления состоит в том, что главный дипломат Китая назвал войну в Украине “войной”, а не “конфликтом”.