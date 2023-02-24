Февраль, 24 в 18:35

В Министерстве иностранных дел Китая заверили, что Пекин не планирует поставлять ударные беспилотники России, которые страна-агрессор могла бы использовать в войне против Украины.

Таким образом в китайском МИД опровергли сообщения западных СМИ, что Пекин ведет переговоры с Москвой о поставках дронов.

Спикер МИД Китая Ван Вэньбинь заверил, что его страна придерживается “ответственного подхода” к военному экспорту и не продает оружие в зоны конфликта.

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– Китай всегда проявлял благоразумный и ответственный подход к военному экспорту и не осуществляет продажу оружия в зоны конфликтов или воюющим сторонам, – подчеркнул Вэньбинь.

Он добавил, что “в последнее время было много дезинформации о китайской стороне” на этот счет.

Комментарий китайского МИД прозвучал в ответ на публикацию немецкого издания Der Spiegel, в которой говорится, что Пекин и Москва ведут переговоры о покупке 100 ударных беспилотников, которые могут быть доставлены в РФ уже в апреле. Издание утверждало, что российские военные ведут переговоры с китайской компанией Xi’an Bingo Intelligent Aviation Technology о массовом производстве дронов-камикадзе для России.

На этой неделе западные официальные лица выразили обеспокоенность тем, что Китай может оказать России военную помощь. Об этом, в частности, заявлял государственный секретарь США Энтони Блинкен. По его словам, Пекин рассматривает такую возможность. Китай со своей стороны такие планы отрицает.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, военный блок также видит признаки того, что Китай рассматривает поставки военной помощи РФ.