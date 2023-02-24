Китай может предоставить России ударные беспилотники уже в апреле – СМИ

Февраль, 24 в 10:51

Пекин и Москва ведут переговоры о покупке 100 ударных беспилотников, которые могут быть поставлены уже в апреле.

Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, российские военные ведут переговоры с Xi’an Bingo Intelligent Aviation Technology о массовом производстве беспилотников-камикадзе для России.

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– Bingo согласилась изготовить и испытать 100 прототипов беспилотников ZT-180, перед тем как передать их Министерству обороны России до апреля 2023 года. Военные эксперты считают, что ZT-180 способен нести боеголовку весом от 35 до 50 килограммов, – пишет издание.

Конструкция этих БПЛА может быть похожей на конструкцию иранского беспилотника-камикадзе Shaheed 136.

– Bingo планирует отправлять в Россию компоненты и технологии, чтобы РФ могла самостоятельно производить около 100 беспилотников в месяц, – говорится в сообщении.

Журналисты издания предположили, что компании, подконтрольные армии Китая, могли планировать поставки в Россию запасных частей для истребителей СУ-27 и других самолетов.

Для этого были разработаны процедуры подделки документов, чтобы выдать, якобы Китай отправляет запасные детали для гражданской авиации.

В то же время Министерство иностранных дел КНР отвергает все подозрения о поддержке России в войне против Украины.

Напомним, несколько дней назад, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Китай приближается к границе предоставления России летального вооружения.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, если Пекин решит поддержать Россию в ее полномасштабной агрессии против Украины, вспыхнет мировая война.

Тем временем лидер Китая Си Цзиньпин планирует в ближайшие месяцы посетить Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: Der Spiegel