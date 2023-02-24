Февраль, 24 в 16:59

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на так называемый мирный план Китая относительно войны в Украине. Генсек напомнил, что доверия к заявлениям Пекина нет.

Об этом Столтенберг заявил во время пресс-конференции в Таллинне (Эстония).

– Китай не пользуется большим доверием, поскольку он не смог осудить незаконное вторжение в Украину, – подчеркнул генсек НАТО.

Он напомнил, что всего за несколько дней до начала полномасштабной войны в Украине Пекин подписал соглашение о партнерстве с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Столтенберг добавил, что Кремль сейчас готовится к новым наступательным операциям против Украины, а не к прекращению войны.

Генсек выразил мнение, что когда-то война в Украине, с высокой вероятностью, завершится за столом переговоров. Однако позиции сторон на таких переговорах будут напрямую зависеть от ситуации на поле боя.

Поэтому союзники сейчас должны оказывать Украине военную помощь, чтобы Киев имел сильную позицию и прекращение войны стало возможным.

– Президент Путин должен понять, что он не победит на поле боя, должен сесть за стол переговоров и принять Украину как независимую, суверенную нацию в Европе. Так что военная помощь сегодня – это путь для достижения мирных договоренностей завтра, — отметил Столтенберг.

Он также сообщил, что НАТО пока не видит признаков того, чтобы Китай передавал РФ летальное вооружение.

– Однако мы видим признаки, что Китай, возможно, планирует и рассматривает поставки военной помощи РФ. И Китай не должен это делать, поскольку это будет поддержкой незаконной военной агрессии с нарушением международного права, — заявил генсек НАТО.

Он напомнил, что Китай является постоянным членом Совбеза ООН, поэтому несет ответственность за соблюдение Устава ООН, который РФ нарушает своей агрессией против Украины.

Что предполагает предложение Китая

МИД Китая обнародовало так называемый мирный план из 12 пунктов, в котором изложило собственные идеи урегулирования войны РФ против Украины.

Документ называется Позиция Китая относительно политического урегулирования кризиса в Украине. Он состоит из пунктов: уважение суверенитета всех стран; отказ от “менталитета холодной войны”; прекращение военных действий; возобновление мирных переговоров; разрешение гуманитарного кризиса; защита гражданского населения и военнопленных; обеспечение безопасности АЭС; прекращение “односторонних санкций” и других.

В частности, Пекин настаивает, что “безопасность региона не должна достигаться укреплением или расширением военных блоков”. Вероятно, это намек на расширение НАТО, против которого выступала РФ и которое Кремль сделал поводом для вторжения в Украину.

Кроме того, Пекин предлагает, чтобы после “прекращения огня” Украина и РФ возобновили “мирные переговоры”. При этом ни слова не сказано, что Россия для начала должна вывести свои войска с украинских территорий.

На эти предложения отреагировал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

– Любой “мирный план”, предусматривающий лишь прекращение огня и, как следствие, новую линию разграничения и продолжение оккупации украинской территории, – это не о мире, а о замораживании войны, украинском поражении и последующих этапах российского геноцида, — подчеркнул Подоляк.

Any “peace plan” with ceasefire only and, as a result, a new delimitation line and continued occupation of ???????? territory isn’t about peace, but about freezing the war, ???????? defeat, next stages of ???????? genocide.

???????? position is known — the withdrawal of ???????? troops to the borders of 1991 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 24, 2023

А советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что план прекращения войны мог бы состоять только из одного пункта: Россия должна уважать суверенитет других государств и вывести свои войска из Украины.

Источник: Twitter-аккаунт Оаны Лунгеску