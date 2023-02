Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на так называемый мирный план Китая относительно войны в Украине. Генсек напомнил, что доверия к заявлениям Пекина нет.

Об этом Столтенберг заявил во время пресс-конференции в Таллинне (Эстония).

Он напомнил, что всего за несколько дней до начала полномасштабной войны в Украине Пекин подписал соглашение о партнерстве с российским диктатором Владимиром Путиным.

Столтенберг добавил, что Кремль сейчас готовится к новым наступательным операциям против Украины, а не к прекращению войны.

Генсек выразил мнение, что когда-то война в Украине, с высокой вероятностью, завершится за столом переговоров. Однако позиции сторон на таких переговорах будут напрямую зависеть от ситуации на поле боя.

Поэтому союзники сейчас должны оказывать Украине военную помощь, чтобы Киев имел сильную позицию и прекращение войны стало возможным.

Он также сообщил, что НАТО пока не видит признаков того, чтобы Китай передавал РФ летальное вооружение.

Он напомнил, что Китай является постоянным членом Совбеза ООН, поэтому несет ответственность за соблюдение Устава ООН, который РФ нарушает своей агрессией против Украины.

Что предполагает предложение Китая

МИД Китая обнародовало так называемый мирный план из 12 пунктов, в котором изложило собственные идеи урегулирования войны РФ против Украины.

Документ называется Позиция Китая относительно политического урегулирования кризиса в Украине. Он состоит из пунктов: уважение суверенитета всех стран; отказ от “менталитета холодной войны”; прекращение военных действий; возобновление мирных переговоров; разрешение гуманитарного кризиса; защита гражданского населения и военнопленных; обеспечение безопасности АЭС; прекращение “односторонних санкций” и других.

В частности, Пекин настаивает, что “безопасность региона не должна достигаться укреплением или расширением военных блоков”. Вероятно, это намек на расширение НАТО, против которого выступала РФ и которое Кремль сделал поводом для вторжения в Украину.

Кроме того, Пекин предлагает, чтобы после “прекращения огня” Украина и РФ возобновили “мирные переговоры”. При этом ни слова не сказано, что Россия для начала должна вывести свои войска с украинских территорий.

На эти предложения отреагировал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Any “peace plan” with ceasefire only and, as a result, a new delimitation line and continued occupation of ???????? territory isn’t about peace, but about freezing the war, ???????? defeat, next stages of ???????? genocide.

???????? position is known — the withdrawal of ???????? troops to the borders of 1991

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 24, 2023