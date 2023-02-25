Февраль, 25 в 12:56

Германия, Франция и Великобритания рассматривают более тесные связи между НАТО и Украиной как способ побудить Киев начать мирные переговоры с Россией в конце этого года.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на представителей правительств трех стран.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на прошлой неделе изложил план соглашения, которое предоставит Украине гораздо более широкий доступ к более современной военной технике, оружию и боеприпасам для самообороны после окончания войны.

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Этот план должен быть включен в повестку дня встречи НАТО в июле.

По словам французских, немецких и британских официальных лиц Париж и Берлин также поддерживают эту инициативу, и все три правительства видят в ней способ укрепить доверие к Украине и дать украинскому правительству стимул начать переговоры с Россией.

Официальные лица также заявили, что любое решение о том, когда и при каких условиях начнутся мирные переговоры, полностью зависит от Украины.

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Ранее премьер Великобритании Риши Сунак заявил, что Запад должен дать Украине оружие, которое позволит ей обеспечить решающее преимущество на поле боя, в том числе боевые самолеты.

Но издание The Wall Street Journal считает, что такая риторика скрывает под собой сомнения европейских политиков в том, что Украина сможет выгнать РФ с Востока Украины и Крыма, а также веру в то, что Запад сможет долго поддерживать Украину вооружением.

— Мы постоянно повторяем, что Россия не должна победить, но что это значит? Если война с такой интенсивностью будет продолжаться достаточно долго, потери Украины станут невыносимыми. И никто не верит, что они смогут вернуть Крым, — заявил высокопоставленный французский чиновник.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц сказали президенту Владимиру Зеленскому, что ему необходимо начать думать о проведении мирных переговоров с Москвой и принимать трудные решения.