Февраль, 24 в 17:53

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призывает союзников присоединиться к Лондону в поставках дальнобойного оружия Украине.

Об этом он планировал заявить во время онлайн-переговоров лидеров Большой семерки (G7) в пятницу, 24 февраля. Детали выступления обнародовали на Даунинг-стрит.

Сунак настаивает, что союзники должны передать Украине оружие, способное ослабить российские войска за линией фронта. Как известно, Великобритания стала первой страной мира, согласившейся предоставить Киеву оружие большой дальности.

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– Высоко оценивая силу и решимость международного сообщества в поддержке Украины, как это продемонстрировала G7, премьер-министр будет выступать за поставку оружия большей дальности украинским Вооруженным силам, – сообщили в пресс-службе британского правительства.

Сунак убежден, что такой потенциал “поможет Украине воспользоваться окном возможностей, чтобы дать отпор России, защитить и отвоевать территории в долгосрочной перспективе”.

По словам премьера Британии, новые современные вооружения помогут Украине защитить критическую инфраструктуру и сохранить оборону на линии фронта.

– Чтобы Украина выиграла эту войну, они должны получить решающее преимущество на поле боя. Это то, что нужно, чтобы изменить мышление Путина. Это должно быть нашим приоритетом сейчас. Вместо поэтапного подхода нам нужно быстрее продвигаться по артиллерии, бронетехнике и противовоздушной обороне. Ближайшие недели будут тяжелыми для Украины, но они будут непростыми и для России… Так что сейчас самое время поддержать план Украины по перевооружению, перегруппировке и продвижению вперед, — такое заявление планировал сделать Сунак на переговорах G7.

Он также планировал повторить предложение Великобритании о поддержке стран, готовых предоставить Украине боевые самолеты.

Как известно, в сегодняшних переговорах Большой семерки должен был принять участие и президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: Пресс-служба правительства Великобритании