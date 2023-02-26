Берлин отрицает, что Киеву предлагают оборонный пакет в обмен на переговоры с Москвой

Февраль, 26 в 18:28

В немецком правительстве опровергли информацию о том, что Великобритания, Франция и Германия имеют целью поощрить Украину к переговорам с Россией путем оборонных пакетов помощи.

Как пишет Die Welt, по словам представителя правительства, дебаты о гарантиях безопасности начались среди союзников через несколько недель после начала войны.

— Нового, конкретного статуса не было месяцами. На недавней встрече канцлера Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона с главой украинского государства Зеленским этот вопрос не играл никакой роли, — заверил представитель немецкого правительства.

На прошлой неделе британский премьер Риши Сунак обнародовал план соглашения о предоставлении Украине значительно более широкого доступа к современному военному оборудованию, оружию и боеприпасам для защиты после окончания войны.

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Он добавил, что этот план должен быть включен в повестку дня ежегодной встречи НАТО.

Недавно издание The Wall Street Journal написало, что Лондон, Берлин и Париж видят в укреплении связей между НАТО и Украиной способ поощрить Киев начать мирные переговоры с Москвой.

По данным WSJ, это соглашение обеспечит Украину военными средствами для сдерживания любых будущих нападений России.

Источник: Die Welt