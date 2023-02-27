Грузия продлила безвиз для украинских беженцев до двух лет

Февраль, 27 в 13:48

Грузия продлила срок безвизового пребывания украинцев на своей территории до двух лет.

Об этом сообщает издание Грузия Online.

– Правительство скорректировало норму, которая позволяла гражданам Украины въезжать в Грузию без визы и находиться в стране в течение полного двухлетнего срока, — говорится в сообщении.

Как сообщает издание, поправки вступили в силу сразу после публикации.

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Напомним, Евросоюз призвал Грузию присоединиться к санкциям, введенным против России в авиационной сфере, и не восстанавливать прямые рейсы между странами.

Представитель внешнеполитической службы Европейской комиссии Петер Стано подчеркнул, что Грузия должна быть внимательной, чтобы Россия не могла избежать наложенных на нее санкций. Но напомнил, что в случае поддержки России санкции могут быть наложены и на саму Грузию.

Источник: Грузия Online