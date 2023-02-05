ЄС закликає Грузію не відновлювати авіасполучення з Росією

Лютий, 05 в 19:34

Євросоюз закликає Грузію приєднатися до санкцій, запроваджених проти Росії в авіаційній сфері, та не відновлювати прямі рейси між країнами.

Про це заявив представник зовнішньополітичної служби Європейської комісії Петер Стано, у відповідь на запит грузинського видання Netgazet, щодо того, як ЄС сприйме заяви Тбілісі про можливе поновлення авіасполучення з Росією.

Стано підкреслив, що Грузія має бути уважною, щоб Росія не могла уникнути накладених на неї санкцій. Але нагадав, що у разі підтримки Росії санкції можуть бути накладені і на саму Грузію.

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– Євросоюз закликає Грузію приєднатися до санкцій, введених ЄС та іншими країнами проти Росії в авіаційному секторі, і залишатися пильними щодо будь-яких можливих спроб обійти санкції. Режим санкцій ЄС розглядає можливість накладення санкцій на тих, хто бере участь чи підтримує можливий обхід санкцій ЄС проти Росії, – сказав Стано.

Водночас Петер Стано наголосив, що через санкції, 95% російського авіаційного флоту більше не можуть модернізувати та вдосконалювати свої літаки, що необхідно для підтримки міжнародних технічних стандартів та стандартів безпеки.

– Крім того, на тлі серйозних занепокоєнь щодо безпеки, висловлених Організацією міжнародної цивільної авіації ООН (ICAO) щодо Росії, Грузія не повинна допускати небезпечні російські літаки на свою територію.

У США також відреагували на можливе поновлення авіасполучення з Росією. Відзначивши, що відновлення авіасполучення між Грузією та Росією створить загрозу санкцій для компаній, які обслуговують російські авіалінії у грузинських аеропортах.

Джерело: Netgazet