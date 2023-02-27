Евросоюз продлил и расширил санкции против Беларуси еще на год

Февраль, 27 в 14:28

Европейский Союз продлил и расширил санкции против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко до конца февраля следующего года.

Об этом говорится в официальном журнале Евросоюза.

Это решение Совета ЕС 2023/421 по ограничительным мерам, учитывая ситуацию в Беларуси и привлечение республики к российской агрессии против Украины, от 24 февраля 2023 года дополняет предыдущее ее решение.

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— Учитывая тяжесть ситуации, сохраняющейся в Беларуси, и причастность Беларуси к незаконной агрессии Российской Федерации против Украины, целесообразно сохранить в силе все меры, принятые Союзом. Решение должно быть продлено до 28 февраля 2024 года, — говорится в сообщении.

Под европейские санкции попали в общей сложности 243 физических лица, включая самого Лукашенко, а также 32 юридических лица. Ограничения предусматривают заморозку активов, а для физлиц — еще и запрет на въезд в Европу.

В санкционный перечень было также внесено 21 физическое лицо и два учреждения, в частности белорусские предприятия ООО Синезис и ОАО Белорусская калийная компания.

Источник: Официальный журнал ЕС