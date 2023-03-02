Март, 02 в 13:34

Иран стремится получить от России новые более утонченные системы противовоздушной обороны, которые, по мнению Израиля, сузят возможность для потенциального удара по ядерной программе Тегерана.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Перспектива получения Ираном систем С-400 ускорила обсуждения в Израиле и США возможности удара по ядерным объектам Тегерана.

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Россия публично не заявляла, передаст ли такое оружие Ирану. Кроме того, для введения С-400 в эксплуатацию потребуется менее двух лет.

— Чем дольше вы ждете, тем сложнее это становится. Мы ждали очень долго. Я могу сказать вам, что сделаю все, что в моих силах, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие, — сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на конференции по безопасности в Тель-Авиве на прошлой неделе.

Ранее Россия предложила Ирану так называемое беспрецедентное сотрудничество в области обороны, включая поставки ракет, электроники и противовоздушной обороны. Кроме того, Москва также может предоставить Тегерану истребители.

Озабоченность по поводу ядерной программы Ирана возросла после того, как международные наблюдатели обнаружили в стране уран, обогащенный до 84% чистоты — чуть ниже 90%, необходимых для создания оружия.

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К концу 2023 года у Ирана будет достаточно урана, обогащенного до 60%, чтобы произвести 10 бомб, заявляют израильский и американские чиновники.

Иран утверждает, что его атомная программа предназначена для мирных целей.

Американские чиновники в декабре не раз заявляли, что Россия хочет поддерживать Иран в обмен на ударные дроны. Теперь Тегеран к середине марта ожидает поставки истребителей Су-35.

В 2015 году США и пять других государств подписали соглашение с Ираном об ограничении его ядерной программы в обмен на снятие санкций. Тогда Россия продала Ирану систему ПВО — С-300. Ядерная сделка развалилась в 2018 году, когда президент Дональд Трамп вывел США из нее.

Системы С-400 могут поражать воздушные цели на расстоянии до 250 километров, создадут красную зону полетов для военных самолетов, сказал эксперт по обороне Ближнего Востока в британской компании Janes Джереми Бинни.

В Израиле считают, что Ирану на создание первой ядерной боеголовки потребуется от 18 до 24 месяцев.