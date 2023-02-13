Февраль, 12 в 23:08

Иран ввозил контрабандой новые типы усовершенствованных боевых беспилотников большой дальности в Россию, используя лодки и государственную авиакомпанию.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на собственные источники.

По меньшей мере 18 дронов были доставлены военно-морскому флоту РФ после специального визита российских офицеров и технических специалистов в Тегеран в ноябре, где им продемонстрировали весь спектр иранских технологий.

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По данным издания, российская делегация в составе 10 человек выбрала шесть беспилотников Mohajer-6, имеющих дальность полета около 200 км и несущих по две ракеты под каждым крылом, а также 12 беспилотников Shahed 191 и 129, также имеющих ракеты класса “воздух- земля”.

Большинство отправленных в РФ беспилотников были тайно подобраны иранским судном с базы на побережье Каспийского моря, а затем перекинуто в море на катер российского ВМФ. Остальные были отправлены государственной иранской авиакомпанией.

Кроме того, Иран отправил в Москву техников, чтобы помочь ввести дроны в эксплуатацию.

Источники сообщили, что три иранских чиновника помогли интегрировать контрабандный корабль в российские Вооруженные силы.

В отличие от БПЛА Shahed 131 и 136, которые РФ активно использует для ударов по территории Украины, новые беспилотники предназначены для доставки бомб и возвращения на базу.

Беспилотники Mohajer-6 могут находиться в воздухе шесть часов и работать на электроэнергии. Они могут нести 40-килограммовые бомбы, БПЛА оснащены высокоточными системами визуализации и наводки.

Shahed 129 несет более тяжелую нагрузку в 60 кг, но может оставаться в воздухе всего четыре часа, в то же время Shahed 191 может летать в течение пяти часов с 70 кг. Оба БПЛА летают с использованием модифицированного двигателя, произведенного в Германии.

Фото: Военное телевидение