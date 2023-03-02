Март, 02 в 12:10

Страны Запада призывают Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) прекратить экспорт критически важных товаров в Россию, компоненты которых страна-агрессор может использовать в военных целях.

По данным издания Financial Times, в последние недели ОАЭ посетили официальные лица США, Евросоюза и Великобритании, чтобы разъяснить широкий спектр своих торговых ограничений и заставить официальных лиц страны закрыть возможные “лазейки”.

Правительство Соединенных Штатов обеспокоено тем, что ОАЭ становится центром доставки таких товаров, как электроника, которые могут быть использованы военной машиной РФ. По словам осведомленных людей, особую обеспокоенность Запада вызывает так называемый “реэкспорт”, когда товары перевозят через ОАЭ в обход санкционных ограничений.

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В прошлом месяце ОАЭ посетили глава американского офиса по координации санкций Джеймс О’Брайен вместе с посланником Евросоюза по санкциям Дэвидом О’Салливаном и главой директората по санкциям Великобритании Дэвидом Ридом, чтобы отстаивать свою позицию.

– Наша главная просьба состоит в том, чтобы они (ОАЭ. – Ред.) прекратили реэкспорт и признали, что этот реэкспорт является проблемным, – заявил один из западных чиновников, добавив, что “переговоры продолжаются”.

Согласно данным российской таможни, экспорт электронных компонентов из ОАЭ в РФ в прошлом году вырос более чем в семь раз и достиг почти $283 млн. В 2022 году ОАЭ экспортировали в Россию в 15 раз больше микрочипов, чем годом ранее: объемы торговли этой продукцией выросли до $24,3 млн в прошлом году с $1,6 млн годом ранее.

В прошлом году Объединенные Арабские Эмираты также экспортировали в РФ 158 беспилотников на сумму около $600 тыс.

Дискуссии с ОАЭ происходят в момент, когда западные союзники переключают свое внимание с введения новых пакетов санкций на соблюдение уже существующих.

В прошлом месяце О’Салливан сообщил Financial Times, что страны Запада столкнулись с “необычными скачками” в торговле России с некоторыми государствами, но отказался назвать конкретные страны. Союзники наблюдают за ОАЭ, Турцией, странами Средней Азии и Кавказа.

Объединенные Арабские Эмираты также считаются излюбленным местом для богатых россиян, которые пытаются скрыть свои активы.

Официальные лица США хотят подчеркнуть потенциальные последствия для бизнеса, способствующего потоку товаров, которые могут быть использованы российскими военными.

– Частью сообщения для частного сектора в любой из этих стран является то, что они играют в рулетку. Каждый, кто торгует этими товарами, сейчас подпадает под санкции, поскольку некоторые из отправляемых ими товаров появляются на поле боя, – объяснил О’Брайен.

Страны Евросоюза уже запросили информацию о том, что конкретно ОАЭ экспортируют в РФ.

Недавно Нидерланды предложили Евросоюзу создать специальный орган, который централизованно из Брюсселя решал бы проблему массового обхода санкций против РФ.