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КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Желтого моря

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Желтого моря
Фото: Depositphotos

Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в направлении Желтого моря в четверг, 9 марта.

Об этом сообщает южнокорейское агенство Yonhap со ссылкой на военных официального Сеула.

В Республике Корея считают, что это — демонстрация силы со стороны КНДР накануне крупных южнокорейско-американских военных учений, которые должны начаться на следующей неделе.

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Объединенный комитет начальников штабов (JCS) сообщил, что зафиксировал запуск из северного портового города Нампо в 18:20 по местному времени. Более подробная информация не была предоставлена.

— Одновременно с усилением мониторинга и бдительности наши военные поддерживают состояние полной готовности в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами, — говорится в сообщении.

Последний запуск состоялся в то время, когда союзники готовятся к учениям Freedom Shield (Щит свободы), которые начнутся в понедельник, 13 марта, и продлятся до 23 марта. Учения будут проходить параллельно с масштабными полевыми учениями под названием Warrior Shield (Щит воина).

В прошлом месяце Пхеньян пригрозил Сеулу и Вашингтону “беспрецедентно” сильным противодействием, если они продолжат реализацию нынешних планов объединенных учений, которые в КНДР расценили как подготовку к агрессивной войне.

В феврале, после того, как США и Республика Корея объявили о предстоящих совместных военных учениях, КНДР запустила баллистическую ракету большой дальности. Она упала в исключительной экономической зоне Японии к западу от острова Хоккайдо.

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Источник: Yonhap
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