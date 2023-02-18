КНДР провела испытания баллистической ракеты дальнего радиуса действия

Февраль, 18 в 15:51

Северная Корея 18 февраля запустила баллистическую ракету большой дальности после того, как США и Южная Корея объявили о предстоящих совместных военных учениях.

Об этом сообщает Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Баллистическая ракета запущена из района Сунан близ Пхеньяна и упала в исключительной экономической зоне Японии к западу от острова Хоккайдо. Это подтвердил премьер-министр страны Фумио Кисида.

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В Минобороны Японии уточнили, что ракета достигла высоты 5,7 км и пролетела расстояние около 900 км.

Испытания баллистической ракеты состоялось после того, как накануне Министерство иностранных дел КНДР раскритиковало США и Южную Корею из-за их планов относительно будущих военных учений.

На днях Южная Корея обнародовала документ по безопасности, в котором впервые за шесть лет назвала КНДР своим врагом.

Причина — ядерные программы и испытания Пхеньяна “серьезно угрожают нашей безопасности”.

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Источник: СNN