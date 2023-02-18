КНДР провела испытания баллистической ракеты дальнего радиуса действия
Северная Корея 18 февраля запустила баллистическую ракету большой дальности после того, как США и Южная Корея объявили о предстоящих совместных военных учениях.
Об этом сообщает Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Баллистическая ракета запущена из района Сунан близ Пхеньяна и упала в исключительной экономической зоне Японии к западу от острова Хоккайдо. Это подтвердил премьер-министр страны Фумио Кисида.
В Минобороны Японии уточнили, что ракета достигла высоты 5,7 км и пролетела расстояние около 900 км.
Испытания баллистической ракеты состоялось после того, как накануне Министерство иностранных дел КНДР раскритиковало США и Южную Корею из-за их планов относительно будущих военных учений.
На днях Южная Корея обнародовала документ по безопасности, в котором впервые за шесть лет назвала КНДР своим врагом.
Причина — ядерные программы и испытания Пхеньяна “серьезно угрожают нашей безопасности”.
Источник: СNN