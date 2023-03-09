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Факты / Світ / Мировые новости

Никто не следит за войной в Украине “более пристально”, чем Китай — директор ЦРУ

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Вільям Бернс
Фото: Getty Images

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что никто не наблюдал за происходящим в Украине более внимательно, чем глава Китая Си Цзиньпин.

Это он сказал на слушаниях в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США, посвященных глобальным угрозам.

Как пишет CNN, так Бернс подчеркнул, насколько война России в Украине может повлиять на позицию Китая в отношении Тайваня.

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— Я думаю, что никто не наблюдал за действиями Владимира Путина в Украине так внимательно, как Си Цзиньпин, и что он в определенной степени протрезвел. По крайней мере, это наш анализ того, насколько Запад смог сохранить солидарность и потерпеть определенные краткосрочные экономические потери в интересах наложения еще больших долгосрочных экономических убытков на Россию, — сказал Бернс.

По словам директора ЦРУ, это тот момент, который Си должен принять во внимание, особенно когда он будет выходить из нулевого ковида, пытаясь восстановить экономический рост Китая и взаимодействовать с остальной мировой экономикой.

Сторонники продолжения поддержки Украины со стороны США в Конгрессе поддержали слова Бернса о Китае, доказывая своим скептически настроенным коллегам, что противостояние с Китаем является ключевой причиной для продолжения помощи Украине в ее защите от России.

Ранее Си Цзиньпин рассказал, в чем заключается позиция КНР относительно войны в Украине. Он сказал, что она является “последовательной и четкой” — убедить в необходимости мира и способствовать переговорам.

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Источник: CNN
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