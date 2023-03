Март, 14 в 1:05

Администрация американского президента разрешила тысячам украинцев, которые выехали с родины после полномасштабного вторжения армии РФ, оставаться на территории США еще один год.

По данным агентства The Associated Press, решение будет касаться граждан, которые приехали в США по программе Единение для Украины (United for Ukraine или U4U).

По подсчетам американских профильных агентств, это затронет около 20 тыс. украинцев. Беженцам не нужно будет подавать специальных документов, поскольку вид на жительство продлевается автоматически.

В течение следующих четырех недель Министерство национальной безопасности США будет рассматривать дела украинцев, которые соответствуют выдвинутым условиям.

— Сохранение законного права на жизнь, работу и доступ к помощи по переселению в США абсолютно необходимо для благополучия украинцев, — заявила глава Лютеранской службы иммиграции и беженцев.

Ранее украинцы столкнулись в США с проблемами, которые были у тысячи афганцев, эвакуированных после падения правительства в 2021 году. Как и украинцы, они могли потерять свой статус беженцев летом и осенью 2023 года.

Однако с октября прошлого года администрация американского президента позволила десяткам тысяч венесуэльцев, кубинцев, никарагуанцев и гаитян подавать заявки на участие в иммиграционной программе.