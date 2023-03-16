Снайперское оружие и снаряжение для спецподразделений: Эстония одобрила новый пакет помощи для Украины

Март, 16 в 16:09

Правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура направить в Украину очередной пакет военной помощи. На этот раз он состоит, в частности, из снайперского оружия и снаряжения для спецподразделений.

Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

– Вчера, 15 марта, вместе с нашими союзниками мы обсуждали текущее состояние помощи Украине в формате Рамштайн, и понятно, что дополнительного времени при поддержке Украины взять неоткуда. Наша большая инициатива направлена на совместную закупку Европейским союзом одного миллиона артиллерийских снарядов, – сказал Ханно Певкур.

Министр отметил, что нужно также продолжать отправлять более мелкие и целенаправленные пакеты помощи.

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В новом пакете помощи будут:

полуавтоматические винтовки;

снайперские винтовки;

оптические прицелы;

бинокли и боеприпасы;

индивидуальное и специальное снаряжение;

патрульные катера и тепловизоры;

медицинское оборудование.

Общая стоимость военной помощи составляет €494 300.

Напомним, 26 февраля, министр обороны Эстонии Ханно Певкур посещал Киев. Тогда он заявил, что общая сумма помощи Украине от Эстонии уже превысила 1% ВВП.