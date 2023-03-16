Снайперское оружие и снаряжение для спецподразделений: Эстония одобрила новый пакет помощи для Украины
Правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура направить в Украину очередной пакет военной помощи. На этот раз он состоит, в частности, из снайперского оружия и снаряжения для спецподразделений.
Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.
– Вчера, 15 марта, вместе с нашими союзниками мы обсуждали текущее состояние помощи Украине в формате Рамштайн, и понятно, что дополнительного времени при поддержке Украины взять неоткуда. Наша большая инициатива направлена на совместную закупку Европейским союзом одного миллиона артиллерийских снарядов, – сказал Ханно Певкур.
Министр отметил, что нужно также продолжать отправлять более мелкие и целенаправленные пакеты помощи.
В новом пакете помощи будут:
- полуавтоматические винтовки;
- снайперские винтовки;
- оптические прицелы;
- бинокли и боеприпасы;
- индивидуальное и специальное снаряжение;
- патрульные катера и тепловизоры;
- медицинское оборудование.
Общая стоимость военной помощи составляет €494 300.
Напомним, 26 февраля, министр обороны Эстонии Ханно Певкур посещал Киев. Тогда он заявил, что общая сумма помощи Украине от Эстонии уже превысила 1% ВВП.