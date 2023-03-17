Латвия внесла в стоп-лист 35 россиян за поддержку войны против Украины

Март, 17 в 18:13

Правительство Латвии решило добавить в список нежелательных для страны лиц 35 персон, которые поддержали полномасштабную вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины.

По данным Министерства иностранных дел Латвии, решение принято в соответствии с ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции, который предусматривает запрет на въезд этих лиц в страну на неопределенный срок.

— Латвия решительно осуждает неспровоцированную и неоправданную войну России в Украине, которая длится уже более года, и в которой из-за жестоких действий российских Вооруженных сил ежедневно гибнут украинские мирные жители и солдаты Вооруженных сил. Поддержка зверств, совершенных кремлевским режимом, означает соответственность за совершенные преступления, поэтому въезд таких лиц в Латвию недопустим, — говорится в сообщении.

В письме нежелательных лиц для Латвии указаны артисты, журналисты, блогеры, общественные деятели и другие. Среди них — певец Ярослав Дронов (Шаман), Руслан Осташко, Юлия Барановская, Наталья Качура, Надежда Бабкина, Михаил Шахназаров и другие российские пропагандисты.